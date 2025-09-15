◆世界陸上 第３日（１５日、国立競技場）

男子棒高跳び決勝でアルマント・デュプランティス（２５）＝スウェーデン＝が、６メートル３０の世界新記録で大会３連覇を飾った。今大会最注目の「新鳥人」は、自身が今年８月に出した従来の記録を１センチ更新。今大会初となる世界記録で、満員の国立競技場を熱狂で包み込んだ。

陸上界のスーパースターが世界に衝撃を与えた。この日９本目となる最後の試技。デュプランティスは、バーに触れながらも６メートル３０を人類で初めて飛び越え、約５万人の大喝采を一身に浴びた。「想像以上に素晴らしい。皆さんに世界記録を届けられて本当にうれしい。歓声もすごかった。ありがとうございました」。１４度目の世界新でＶ３。大勢のカメラマンに囲まれながら婚約者と抱き合い、熱いキスを交わした。

新鳥人は「不可能だと思っていることを、やってのける人が好きなんだ」と、投打二刀流でメジャーを席巻するドジャース・大谷翔平投手（３１）の大ファンだ。大谷が生まれ育った日本で、２１年東京五輪に続き世界の頂点に立った。

米国人の父は棒高跳び、スウェーデン人の母は七種競技の選手という陸上一家に生まれた。米国で育ち、家の庭には棒高跳びの練習施設があった。２０年に初めて世界記録を更新して以降、１人で塗り替え続け、その回数は既に１３度。「鳥人」セルゲイ・ブブカ（ウクライナ）の１７度にも迫ってきた。「必ず記録を追い越せる自信がある。気にしていない。父親の方が記録を気にしている」と笑う。

今季も「すべてが自分の思い通りに進んでいる」と危なげなく勝ち続け、世界記録は３度塗り替えてきた。８月１２日に１センチ更新し、人類初の大台６メートル３０に到達した。新鳥人は「（６メートル３０は）自分にとって乗り越えるべき大きな壁だ」と大谷同様に、人類初の偉業の達成に照準を定めてきた。

国立での世界大会は無観客で開催され、自身初めて世界一となった東京五輪以来だ。野球好きのデュプランティスはこの日の跳躍の合間に、いたずらっぽい笑顔で打席に入る前の元米大リーグ・マリナーズ外野手・イチロー氏のルーチンを披露し、場内の喝采を浴びた。「大勢の観客が背中を押してくれた」と今大会の主役がその真価を見せつけた。

▽男子棒高跳び決勝

〈１〉アルマント・デュプランティス（スウェーデン）６メートル３０＝世界新

〈２〉カラリス（ギリシャ）６メートル００

〈３〉マーシャル（オーストラリア）５メートル９５

◆アルマント・デュプランティス

▽生まれ。１９９９年１１月１０日、米ルイジアナ州出身。２５歳。国籍はスウェーデン。男子棒高跳び選手

▽五輪 ２１年東京、２４年パリで金メダル

▽世界陸上 １９年ドーハ銀、２２年オレゴン金、２３年ブダペスト金、２５年東京金

▽世界記録 ２５年８月１２日に自身７度目の更新（屋外）。２５年東京世陸で通算１４度目の更新。歴代最多通算１７度世界記録の鳥人ブブカの最高記録は６メートル１４

▽アスリート一家 ４人きょうだいの３男。米国人の父・グレッグさんは元棒高跳び選手。スウェーデン人の母・ヘレナさんは元七種競技選手とバレーボール選手、次兄アントワンは１９年ＭＬＢドラフトでメッツの１２巡目指名され、現在マイナーリーグ選手

▽大谷翔平ファン 次兄の影響でアルマント本人は大谷翔平のファンと公言している

▽婚約者 昨秋に北欧のファッション誌に婚約を発表。お相手は当時交際４年のスウェーデンのモデル、デジレ・イングランダーさん（２４）。プロポーズの様子の動画も公開された

▽インスタ フォロワーは１４８・４万人。

◆１９９１年東京世界陸上の世界記録 男子１００メートルでカール・ルイス（米国）が当時世界新記録の９秒８６で優勝した。男子４００メートルリレーでも米国が３７秒５０を世界新を記録。男子走幅跳ではルイスが８メートル９１（追い風参考）の世界記録で跳躍。だが、その直後にマイク・パウエル（米国）が８メートル９５と塗り替えて金メダル。この記録は、３４年たった現在も破られていない。