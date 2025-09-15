5Gや高温・高圧防水に対応したタフネススマホ「OSCAL PILOT 3」がAmazonで9月21日までセール！通常4万9900円が28％OFFで3万5899円に【PR】
|Blackview Japanがタフネススマホ「OSCAL PILOT 3」をAmazon.co.jpでセール！
中国・深圳を拠点とするスマートフォン（スマホ）やタブレットなどを開発・販売しているメーカーのDoke Electronicの日本法人であるBlackview Japanは15日、アマゾン ジャパンが運営している大手ECサイト「Amazon.co.jp」において大容量7500mAhバッテリー搭載の5G対応タフネススマートフォン（スマホ）「OSCAL PILOT 3」（ https://amazon.co.jp/dp/B0FDQMD7J3 ）をセール価格で販売するとお知らせしています。
OSCAL PILOT 3はDoke Electronicが展開する「OSCAL」ブランドにおける最新機種として今年6月に発売され、性能的にはOSCALのタフネススマホとして新たに5Gに対応したエントリーからミドルレンジ相当ながらもアメリカ国防総省（いわゆる「米軍」）が制定した物資調達規格「MIL-STD 810H」に準拠した耐衝撃性能（堅牢性）やIP68およびIP69K（高圧放水機による水の噴射を直接浴びせても平気な防水性）に準拠した防水・防塵性能を備えた超タフネスモデルとなっています。
また独自試験として数十万回もの厳格なテストを経て最適な45度の衝撃角度による最大限の衝撃吸収と衝撃軽減を実現して真の耐落下性能を実現し、高さ8mからの落下テストや1トンの加重テストもクリアしており、細かく編み込まれた小口径メッシュが水や埃、微細なゴミからイヤピースを保護してクリアで途切れることのない音声出力を維持し、スピーカーとマイクには通気性とフィルター性を備えた不織布防塵ネットと高度な防水音響膜を採用して水や埃、その他の微粒子を効果的に遮断しながらクリアな音声伝送を実現します。
さらに強化された外装や厚みのあるフレーム、そして極厚のコーナーが相まって衝撃力を大幅に軽減して偶発的な落下や衝突からデバイスを保護し、高強度チタン合金製の一体型ボディーはぴったりとしたシェルとわずかな隙間を備え、強力な衝撃による破損から最大限に保護して耐久性と信頼性を大幅に向上させます。他にも画面は上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：20の縦長な約6.78インチFHD+（1080×2460ドット）IPS液晶ディスプレイ（約396ppi）で、強化ガラス「Gorilla Glass 5」（Corning製）で覆われ、傷が付きにくく割れにくくなっているということです。
リフレッシュレートは最大120Hz、タッチサンプリングレートは最大240Hz、明るさは最大700nits、色数は1670万（8bitカラー）となっており、手袋モードにも対応しています。また外観は明らかにタフネスモデルといったようなデザインとなっているものの、それでも画面占有率は86％に達しているとのことで、サイズは約182.2×86×14.5mmと、厚みはあるものの、比較的にスタイリッシュなスタイルですが、重さはさすがに約357gとタブレットクラスとなっています。本体色はBlackとOrangeの2色展開ですが、Amazon.co.jpではBlackのみが販売されています。
また7500mAhの大容量バッテリーを搭載しており、最大756時間のスタンバイが可能で、33W急速充電をサポートするほか、6Wリバースチャージにも対応しており、緊急時のモバイルバッテリーとして、他デバイスへの給電を行うことも可能となっています。加えて1PC Smart-K BOXスピーカーを内蔵しており、騒がしい環境でも音をシッカリと聴いたり、サウンドを遠方まで届けることができるということです。
性能面ではチップセット（SoC）に6nmプロセス製造のMediaTek製「Dimensity 6300」（オクタコアCPU「2.4GHz Cortex-A76コア×2＋2.0GHz Cortex-A55コア×6」＋デュアルコアGPU「1072MHz Mali-G57 MC2」）を搭載し、3重冷却システム（2968mm2銅箔、20883mm2冷却グラファイト、4582冷却シリコン）を内蔵してスムーズに操作できるとしており、内蔵メモリー（RAM）は12GB LPDDR4X、内蔵ストレージは256GB UFS2.2とのこと。また外部ストレージとしてmicroSDXCカードスロット（最大2TB）も搭載。なお、RAMはストレージを使って＋24GBの仮想RAMを追加して最大36GBで利用可能です。
一方、カメラは前面には約3200万画素CMOS広角カメラのフロントカメラを、背面にはSamsung ISOCELL JNIセンサーを用いた約5000万画素CMOS広角カメラと約2000万画素CMOSナイトビジョンのデュアルリアカメラを搭載しており、暗い場面でもクリアな写真撮影が可能となっており、AIフォトエディターを内蔵しているため、マジックイレイサーやAIスカイリプレースメント、ポートレートぼかしなどのツールが用意され、美しい写真を簡単に仕上げることができます。またカメラレンズとデュアルLEDフラッシュライトはAGC製ガラスで覆われており、傷が付きにくくなっているとのこと。
＜フロントカメラ＞
・約3200万画素CMOS（1／3.1型、1画素0.7μm、4in1）＋広角カメラ（F2.2）
＜リアカメラ＞
・約5000万画素CMOS（1／2.76型、Samsung製「ISOCELL JN1」、1画素0.64μm、4in1、Dual Pixel PDAF）＋広角カメラ（F1.8）
・約2000万画素CMOS（1／2.8型、Sony製「IMX376」）＋ナイトビジョンカメラ（F2.0）
その他の仕様ではUSB Type-C端子および3.5mmイヤホンマイク端子、ストラップ穴、独自キー、Wi-Fi 5（IEEE801.11a／b／g／n／ac準拠、2.4および5GHz）、Bluetooth 5.2、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS）、ジャイロセンサー、指紋センサーなど。またSIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが2つのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応していますが、片方のスロットはmicroSDカードと共用となり、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。
OSにはAndroid 15をベースにした独自ユーザーインターフェース「Doke OS 4.1」をプリインストールし、より直感的に操作でき、セキュリティーも強化されているほか、DeepSeek-R1、ChatGPT、Gemini AI 2.0 Flashの３つAIモデルを統合しており、パーソナライズ機能も充実しているということです。同梱品はOSCAL PILOT 3本体のほか、ACアダプターおよびUSB Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書となっています。
5G NR: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28A, 28B, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
3G CDMA: BC0, C1, C10
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
|製品名
|OSCAL PILOT 3
|大きさ
|約182.2×86×14.5mm
|重さ
|約357g
|本体色
|ブラック、オレンジ
|画面
|約6.78インチFHD+（1080×2460ドット）IPS液晶
|チップセット（SoC）
|MediaTek Dimensity 6300
|CPU
|オクタコアCPU「2.4GHz Cortex-A76コア×2＋2.0GHz Cortex-A55コア×6」
|GPU
|デュアルコアGPU「1072MHz Mali-G57 MC2」
|内蔵メモリー（RAM）
|12GB
|内蔵ストレージ
|256GB
|外部ストレージ
|microSDXCカードスロット（最大2TB）
|電池容量
|7500mAh
|外部接続・充電端子
|USB Type-C端子
|リアカメラ
|約5000万画素CMOS／広角カメラ、約2000万画素CMOS／ナイトビジョンカメラ
|フロントカメラ
|約3200万画素CMOS／広角カメラ
|無線LAN（Wi-Fi）
|IEEE802.11a／b／g／n／ac準拠（2.4および5GHz）
|Bluetooth
|Version 5.2
|SIM
|nanoSIMカードスロット×2
（片方はmicroSDカードと共用）
|モバイル通信
|5G、4G、3G、2G
|FeliCa／NFC
|ー／⚪︎
|生体認証
|⚪︎（顔、指紋）
|防水／防塵／耐衝撃
|⚪︎／⚪︎／⚪︎
|OS
|Android 15
|メーカー
|Doke Electronic
OSCAL スマホ
