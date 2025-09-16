横浜流星、2026年カレンダー決定 心血注いだ作品「国宝」「べらぼう」ゆかりの地で撮影
【モデルプレス＝2025/09/16】俳優の横浜流星が、11月19日に『横浜流星2026年カレンダー』（KADOKAWA）を発売決定。あわせて、先行カットとネット書店での購入特典カットが解禁された。
【写真】横浜流星のたくましい上腕筋
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で主演を務め、映画『国宝』は邦画実写の歴代興行収入ランキング2位に浮上、今年の第48回日本アカデミー賞では主演映画『正体』で最優秀主演男優賞を受賞するなど、国民的俳優の名にふさわしい活躍を見せた、2025年の横浜。そんな1年の余韻をとどめる2026年のカレンダー製作が決定した。
今回は、横浜自身の発案で、心血を注いだ両作品ゆかりの地で撮影を敢行。映画『国宝』からは、歌舞伎シーンの舞台や、京都の風情ある路地で落ち着いた表情を見せた。本人私物の着物をまとった特別なカットも登場するなど、横浜のこだわりが詰まっている。また、大河ドラマ『べらぼう』からは、京都や東京・吉原など蔦重ゆかりの地をラフな私服で散策する横浜の寛いだ表情を切り取った。カレンダーとしての役目を終えた後も楽しめるよう、仕様は保存性の高いB5サイズのカードタイプで制作された。
そして今回、ネット書店での購入特典カットも解禁。各購入サイト（Amazon、横浜流星FC、楽天ブックス、セブンネットショッピング）より予約すると、特典としてオリジナルポストカードが封入される（絵柄は4種類）。全てを注いだ2作品に思いを馳せる横浜の表情が印象的な仕上がりとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】横浜流星のたくましい上腕筋
◆横浜流星、2026年カレンダー決定
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で主演を務め、映画『国宝』は邦画実写の歴代興行収入ランキング2位に浮上、今年の第48回日本アカデミー賞では主演映画『正体』で最優秀主演男優賞を受賞するなど、国民的俳優の名にふさわしい活躍を見せた、2025年の横浜。そんな1年の余韻をとどめる2026年のカレンダー製作が決定した。
そして今回、ネット書店での購入特典カットも解禁。各購入サイト（Amazon、横浜流星FC、楽天ブックス、セブンネットショッピング）より予約すると、特典としてオリジナルポストカードが封入される（絵柄は4種類）。全てを注いだ2作品に思いを馳せる横浜の表情が印象的な仕上がりとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】