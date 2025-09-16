“謎の女X”で話題・美風そら、ヘルシー美ボディに釘付け
【モデルプレス＝2025/09/16】SNS上で“謎の女X”として話題を呼んでいた美風そらが、9月16日発売の「ヤングマガジン」（講談社）42号の巻中グラビアに登場。ビキニ姿で、美しいボディを披露している。
4月、芸名のないまま同誌にてグラビアが掲載され話題を呼んだ“謎の女X”。彼女の芸名をつけるゴッドファーザーを募集したところ、応募が殺到。そしてついに名前が「美風そら」に決定した。
今号では、白の水着姿でヘルシーな美しいボディを披露。彼女の透明感が際立っている。（modelpress編集部）
今号の表紙は元NMB48の上西怜。そのほか、巻末グラビアには食いしん坊女子 りっかちゃんが登場する。
◆美風そら、美ボディ披露
◆表紙は上西怜
