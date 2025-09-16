“大食いインフルエンサー”食いしん坊女子 りっかちゃん、グラビア初挑戦 ビキニ姿での満腹ショットも
【モデルプレス＝2025/09/16】大食いインフルエンサーの食いしん坊女子 りっかちゃんが、9月16日発売の「ヤングマガジン」（講談社）42号の巻末グラビアに登場。ビキニ姿で満腹ショットを披露している。
【写真】大食いインフルエンサー、ビキニ姿での満腹ショット
SNS総フォロワー数約30万人越えの大食いインフルエンサー・りっかちゃんが、同誌初登場で初グラビアを披露。今回は、特大肉カルボナーラ4.5kgの完食に挑戦する。
誌面では、ビキニ姿で美しい谷間を披露。なお、特大肉カルボナーラをわずか25分で完食した後の満腹ショットも公開されている。（modelpress編集部）
今号の表紙は元NMB48の上西怜。そのほか、巻中グラビアには美風そらが登場する。
【Not Sponsored 記事】
◆食いしん坊女子 りっかちゃん、初グラビア挑戦
◆表紙は上西怜
