タモリ＆宮沢りえ、10年ぶり豪華共演 ジャズバーで乾杯「飲みたいだけだろ」
タレントのタモリと俳優の宮沢りえが、17日から全国（一部地域を除く）で放送される求人配信プラットフォーム「Indeed PLUS」の新TVCMシリーズ「乾杯」篇（15秒、30秒）に出演する。2人の共演は実に約10年ぶりとなる。
【写真】「美しい！」宮沢りえ Indeed新TVCM「乾杯」篇より
舞台はジャズバー。マスター役のタモリと店員役の宮沢が、日常のひとコマを思わせる軽妙なやり取りを見せる。「星の数ほどある仕事」の中から今の仕事に出会えた喜びを口にする宮沢が、マスターに乾杯を持ちかける。「飲みたいだけだろ」と返しつつも杯を交わすタモリに、「ほんといい店員ですよね、私」と誇らしげな宮沢。タモリが「毎日楽しいんだろうな」とつぶやく場面で映像は締めくくられる。
撮影現場では、久々の共演ながらも息の合った掛け合いを披露。現場入りから談笑しながらリラックスして臨み、“素”のキャラクターをそのまま生かした華やかな仕上がりになったという。宮沢は自身の撮影終了後も思わずタモリの撮影について行こうとし、スタッフに呼び止められる一幕もあった。
■タモリ＆宮沢りえインタビュー
―――新TVCMの撮影で10年ぶりに共演した感想をお聞かせください。
タモリ「以前バーのママと常連客という設定の番組をやっていたので楽しみにしていました。今回はジャズバーのマスターと従業員という設定ですが、こちらも面白く何の違和感もありませんでした」
宮沢「やっぱりタモリさんにお会いできるとうれしいですね。私にとって重要文化財みたいな方ですから、ワクワクします」
―――CMは宮沢さんが仕事との出会いに乾杯を提案するストーリーでしたが、お二人が最近思わず乾杯したくなったような、うれしい出来事はなんでしょうか？
タモリ 「旧友と会う時には長年の付き合いに心から乾杯したくなります」
宮沢 「毎日が乾杯です。良いことがあった日もそうでない日でも、今日という1日を締めくくれることに乾杯です」
―――今回のCMではジャズバーのマスターと店員を演じたお二人ですが、もしも今後他の設定での撮影があるとしたら、お二人で演じてみたい仕事は何ですか？
タモリ 「何でもできそうな気がします」
宮沢 「程よい大きさのライブハウスとか良いですね。タモリさんは音楽にも博学でいらっしゃるから、世界中のミュージシャンを探して、国籍もジャンルも超えた音楽を、生演奏できる、すてきなライブハウスで働きたいです」
――― CMでは『この国の採用の常識が変わる』とうたわれますが、ご自身の中で
“常識や価値観が変わったな”と感じたことは何かありますか？？
タモリ 「大きく価値観が変わることはありませんが、仕事をしているといつも少し何かが剥がれる感覚はあります」
宮沢 「鮮度を持って、出会うこと。会話することも、何かを読むことも、自然に触れることも、心に鮮度を保ちながら出会うことで、価値観や常識が更新できるような気がします」
