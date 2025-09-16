横浜流星、『べらぼう』『国宝』ゆかりの地で作品に思いを馳せる表情 2026年度版のカレンダー制作決定
俳優の横浜流星の『横浜流星2026年カレンダー』（KADOKAWA）が、11月19日に発売されることが発表された。
【解禁カット】眩すぎる表情を見せる横浜流星
今回は横浜自身の発案で、心血を注いだ両作品ゆかりの地で撮影を敢行。映画『国宝』からは、歌舞伎シーンの舞台や、京都の風情ある路地で落ち着いた表情を見せてくれた。
また、大河ドラマ「べらぼう―」からは、京都や東京・吉原など蔦重ゆかりの地を、ラフな私服で散策する横浜の寛いだ表情を切り取った。全てを注いだ2作品に思いを馳せる横浜流星の表情が印象的な『横浜流星2026年カレンダー』に注目が集まる。
