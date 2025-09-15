◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節 ＦＣ東京１―０東京Ｖ（１５日・味スタ）

東京ＶがＦＣ東京に０―１で敗れた。

Ｊ１で１６年ぶりに対戦した昨季からここまで３戦３分けで、通算でもリーグ戦６勝５分け６敗。２００８年以来の勝利を目指す一戦だったが、立ち上がりこそＦＷ染野の直接ＦＫや、ＭＦ斎藤のロングシュートなどでゴールに迫ったが、序々に相手に主導権を握られる展開に。それでも前半を０―０で折り返し、東京Ｖ・城福監督は「自分たちがやろうとしていることは、いい守備から入ること。腰が引けると全てにおいて悪いサイクルになるので、まずは前からプレッシャーをかけようということをもう一度確認しました。特別な指示をしたわけではなくて、我々が何を大事にしてきたか」と選手に指示を出すと、後半立ち上がりにチャンスを作ったのも東京Ｖだった。ＭＦ斎藤がゴール前で左足シュートを放ち、直後にも唐山がミドルシュートでゴールを狙うもゴールは奪えず。

すると後半１５分だった。ゴールキックをＦＣ東京のＦＷマルセロヒアンに頭で後ろにすらされ、抜け出したＦＷ長倉に左足で鮮やかなループシュートを決められた。

その後も決定機を作る場面も少なく、０―１で敗れ、リーグ４戦連続無得点で１６位に転落。試合後の会見で指揮官は「若い選手が多いので、前半は名前負けをしたというか、プロ１、２年目が多く試合に出たので、そういう意味では、僕がそういう風にさせてしまっったのかなと。もっと彼らを勇気を持って、後半の頭くらいの内容の試合を最初からやらせたかった」と反省。続けて「プロで何年目かの選手たちが多く出ています。でも、この試合でそんなエクスキューズは通用しない。我々の選手層、クラブ規模とか、そんな言い訳が通用する世界じゃないので。そんなこと言ってるんだったら、やめたほうがいいですよ。そういう意味では、名前負けした前半は本当に情けない」と悔しさをにじませた。