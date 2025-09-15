◆世界陸上 第３日（１５日・国立競技場）

大会第３日に劇的金メダルが生まれた。男子棒高跳びの絶対王者アルマント・デュプランティス（スウェーデン）が６メートル３０の世界新記録で大会３連覇。自身が今年８月に出した従来の記録を１センチ更新し３連覇を果たした。６メートル１５で金メダルを確定させ５万大観衆を熱狂の渦に巻き込んだ。デュプランティスは今年４度目の世界新記録更新。１年で４回は自身最多となった。

【男子３０００メートル障害決勝】三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）が８分３５秒９０で８位に入った。２大会連続の入賞の快挙。

【男子マラソン】近藤亮太（三菱重工）が２時間１０分５３秒で日本勢最高の１１位だった。近藤は日本男子６大会ぶりの入賞には届かなかったが、躍進を予感させる力走。自身２度目のマラソンで、近藤が日本勢最高の１１位と健闘した。昨夏のパリ五輪の雪辱を期した小山直城（ホンダ）五輪と同じ２３位に終わった。日本歴代３位の記録を持つ吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）は、見せ場をつくれず３４位に沈んだ。アルフォンスフェリックス・シンブ（タンザニア）が２時間９分４８秒で制した。

【女子３０００メートル障害予選】初出場の斎藤みう（パナソニック）が９分２４秒７２で走り、１７年ぶりに日本新記録を樹立。この種目の日本勢で初めて世界選手権に出た早狩実紀が２００８年につくった記録を９秒２１更新したが、決勝進出ラインの５着からは９秒以上遅れ、決勝進出はならなかった。

【男子１１０メートル障害予選】昨夏パリ五輪５位の村竹ラシッド（ＪＡＬ）は１３秒２２の５組２着で、野本周成（愛媛競技力本部）は１３秒２９の３組４着で、ともに１６日の準決勝へ。泉谷駿介（住友電工）は落選した。

【女子棒高跳び予選】諸田実咲（アットホーム）は５月下旬に両手首を骨折する大けがを負いながら、乗り越えて初出場。４メートル２５を土壇場の３回目に成功。自身が持つ日本記録まで３センチに迫ったが、予選敗退となった。

【女子１００メートル障害準決勝】福部真子（日本建設工業）中島ひとみ（長谷川体育施設）がともに敗退し、決勝進出を逃した。

【男子４００メートル障害予選】井之上駿太（富士通）豊田兼（トヨタ自動車）小川大輝（東洋大）、同走り幅跳び予選の橋岡優輝（富士通）津波響樹（大塚製薬）伊藤陸（スズキ）、同ハンマー投げ予選の福田翔大（住友電工）、女子棒高跳び予選の諸田実咲（アットホーム）はいずれも落選した。

◆第４日・１６日の日程

午後７時３５分 男子８００ｍ予選

午後７時４０分 女子三段跳び予選

午後８時３６分 男子走り高跳び決勝

午後８時４０分 男子１１０ｍ障害準決勝

午後９時１分 男子ハンマー投げ決勝

午後９時７分 女子４００ｍ準決勝

午後９時３５分 男子４００ｍ準決勝

午後１０時５分 女子１５００ｍ決勝

午後１０時２０分 男子１１０ｍ障害決勝