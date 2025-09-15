◆世界陸上 第３日（１５日、国立競技場）

男子３０００メートル障害決勝で昨年のパリ五輪８位入賞の三浦龍司（２３）＝スバル＝が、８分３５秒９０の８位で同種目日本人初の２大会連続入賞を果たした。世界大会３年連続入賞の快挙。７月に日本新記録をマークし、自信を持って臨んだ自国開催大会。表彰台にはあと一歩届かなかったが、ラスト約２００メートルからはメダル圏内の３位に上がるなど執念の走りを見せ、国立競技場を最高潮に盛り上げた。

持っている力を全て出し切った。地鳴りのような大歓声を受け、三浦は８位で必死にゴールラインに飛び込んだ。「本当にメダルが、自分でも見えたかもっていう一瞬があった。悔しさがすごく大きい」。今季最初から掲げていた日本人初のメダルには届かなかったが、粘りの走りで自国の会場を最高潮に盛り上げ、２３年ブダペスト世陸６位、２４年パリ五輪８位に続く、３年連続の世界大会入賞だ。「耳鳴りと錯覚するくらいの声を頂いて。宝物の思い出になった」とかみしめた。

執念だった。スローペースで始まった決勝。「仕掛けどころは皆一緒。最後のたたき合い」とラスト１周の鐘が鳴った瞬間、全員が強烈なスパートをかけた。三浦は集団の９番手辺りから、大歓声に背中を押されて前方へ。ラスト約２００メートルでメダル圏内の３番手浮上も、最後の障害を越えて「選手と接触し、もつれてしまいました」。何とか体勢を持ち直し、入賞ラインは懸命に死守した。

万全では無かった。今季初戦の４月のダイヤモンドリーグ（ＤＬ）アモイ大会で早々に世陸内定を決め、７月はＤＬモナコ大会で、自身の記録を６秒４８縮める８分３秒４３の日本記録を樹立した。だが、今大会直前に右足首を負傷。「ぎりぎりのところで調整。水濠（ごう）や障害に不安がある状態だった」と明かした。

強い思いだった。世界大会デビューで７位入賞を果たした２１年東京五輪。日本記録も２度出した国立競技場は三浦にとって特別な場所だ。「東京に世界陸上が来たのは幸運な巡り合わせ」。できる限りの準備を重ねて走り抜き、「最後のサバイバルレースもしっかり走って行くことができた。４年前の東京で走った時よりも、確実に成長できている」と胸を張った。

満員の会場を沸かせた。「音圧というか、ボルテージ。力を引き出してもらえた」とたくさんの声援に感謝した。世界大会がない来年は「自分の地盤を高めていく年にしたい。記録の伸びしろはある」と貪欲に成長を期す。京都・洛南高から始め「特殊なことをやっているのも、僕の走りのスタイルと合っていた。楽しい」と好きだからこそ極めてきた“サンショー”。悲願の日本勢初メダルへと２３歳は、前だけを見て進んでいく。（手島 莉子）

▽男子３０００メートル障害決勝

〈１〉ジョーディ・ビーミッシュ（ニュージーランド）８分３３秒８８

〈２〉バカリ（モロッコ）８分３３秒９５

〈３〉セレム（ケニア）８分３４秒５６

〈８〉三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）８分３５秒９０