「サモエドカフェmoffu」大阪・心斎橋にオープン “もふもふ天国”でくつろぐ癒しを体験
【女子旅プレス＝2025/09/15】サモエド犬と触れ合える「サモエドカフェmoffu」が関西初進出。大阪・心斎橋店を2025年10月1日にプレオープンする。
「サモエドカフェmoffu」は、「第二の家」をコンセプトに、もふもふのサモエド犬たちと過ごせる体験型カフェ。
大阪店では、プライベートな時間を過ごせる個室スペースが用意されているのが特徴で、小さい子どもがいる家族はもちろん、犬に慣れていない人でもプライベートな空間でサモエドと触れ合える。人目を気にせず、自分のペースで、サモエドたちと心ゆくまで触れ合える特別な体験が可能だ。
SNSで「天使の笑顔」と形容されるサモエドたちは、思わず写真や動画撮影したくなる愛らしさ。店内は撮影に最適なデザインが施されており、どこを切り取っても“映える”写真が撮れる。
また前提として“飼うから触れ合うへ”という理念を掲げ、常にドッグファーストの運営を目指し、「犬と触れ合い、共に過ごす」体験を提供していく。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-15-13 心斎橋アーバンコート2階
営業時間：11:00〜20:00（最終受付19:30）
【Not Sponsored 記事】
■サモエドカフェmoffu 心斎橋店
【Not Sponsored 記事】