◆陸上 世界選手権（東京・国立競技場）

大会4日目の16日は午前中に行うモーニングセッションはなく、19時35分開始の男子800メートル予選からスタートする。初出場で日本記録保持者の落合晃（駒大）が予選突破を目指す。

男子走り高跳び決勝は20時36分開始予定。日本勢初めて複数選手が決勝に進出しており、昨夏のパリ五輪で5位入賞の赤松諒一（西武プリンス）、8月に2メートル33の参加標準記録を突破した初出場の瀬古優斗（FAAS）が挑む。日本記録の2メートル35突破の先には初のメダル奪取も見えてくる。

男子110メートル障害は準決勝と決勝が行われ、メダル獲得の期待が高まる。パリ五輪で5位入賞を果たした村竹ラシッド（JAL）が日本勢初の表彰台を狙う。8月には日本勢で初めて12秒台突入となる12秒92をマークしており、予選も全体4位で危なげなく突破した。初出場で日本選手権2位の野本周成（愛媛競技力本部）も準決勝に進出しており決勝進出を目指す。準決勝は20時40分、決勝は22時20分開始予定。

女子三段跳び予選には2大会連続出場の郄島真織子（九電工）＝福岡市出身＝と日本記録の14メートル16を保持する森本麻里子（オリコ）が出場。郄島は今年の日本選手権を当時の自己ベスト13メートル92で制したほか、8月には13メートル94と更新。また追い風2・5メートルの参考記録ながら14メートル25もマークするなど上り調子で祭典に挑む。19時40分開始。

陸上世界選手権は東京では1991年大会以来34年ぶり、国内では2007年大阪大会以来18年ぶり3度目。計49種目が行われる。

◆陸上・世界選手権第4日の実施種目

開始予定 種 目

19:35男子800 予選

19:40女子三段跳び 予選

20:36男子走り高跳び 決勝

20:40男子110障害 準決勝

21:01男子ハンマー投げ 決勝

21:07女子400 準決勝

21:35男子400 準決勝

22:05女子1500 決勝

22:20男子110障害 決勝

◆陸上・世界選手権今大会の日本勢入賞

銅 勝木 隼人（自衛隊） 男子35キロ競歩

（6）廣中璃梨佳（日本郵政グループ） 女子1万

（7）小林 香菜（大塚製薬） 女子マラソン

（8） 日 本 （吉津拓歩、井戸アビゲイル風果、今泉堅貴、松本奈菜子） 混合1600Mリレー

（8）三浦 龍司（SUBARU） 男子3000障

【注】15日現在