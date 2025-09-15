３児のママで女優・上戸彩が１４日、フジテレビ「ボクらの時代」に映画映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」で共演した大沢たかお、プロデューサーの松橋真三氏と出演した。

今回のオファーを引き受けた理由を聞かれた上戸は「母である私にオファーしてくださっていて、すごく子育てを優先させてくださって。その温かさに飛び込みたくなった、というか」と明かした。

上戸は２０１２年９月１４日、自身の２７歳の誕生日にＥＸＩＬＥのＨＩＲＯと結婚。１５年８月に生まれた第１子長女（１０）を筆頭に、長男（６）、次男（２）を授かった。

母となり、出演オファーが届いて『わー、すっごいやりたい』と思っても「稼働時間が多い（長い）な、とか、家族の時間が削られすぎちゃうな、とか思って断念することも多々ありますね。やっぱりそっちを優先しちゃうっていうか。そこはほっとけない」と説明。

「私、あんまり家庭のにおいとか、家族の状況、そういうのを現場に持っていくのが苦手なんですよ。なんか今はね、だんだん時代が変わって、『すいません、お母さん出しなんで、もう出します』とかそういうのも多いじゃないですか。それがすごい苦手で…」と仕事現場には家庭や家族を持ち込みたくないという思いだと明かした。

上戸は１４日、４０歳の誕生日を迎えた。元レスリグ代表の吉田沙保里さんが同日、インスタグラムで「屋形船でのお誕生日会」に参加したことを報告。元サッカー日本代表の澤穂希さん、菅野美穂、ベッキー、森三中・大島美幸の仲よしメンバーが集まっており、「豪華すぎる」と話題となっている。