¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û»°±ºÎ¶»Ê¡¡ÀË¤·¤¯¤â£¸°Ì¡ÄºÇ½ªÈ×¤ËÀÜ¿¨¤Ç¼ºÂ®¤â¸À¤¤Ìõ¤Ê¤·¡Ö±¿¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡×
¡¡¸À¤¤Ìõ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£³ÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡¢ÃË»Ò£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»°±ºÎ¶»Ê¡Ê£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ¡Ë¤¬£¸Ê¬£³£µÉÃ£¹£°¤Ç£¸°ÌÆþ¾Þ¡£ÆüËÜÀª½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤ÏÆ¨¤¹¤â¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Ëþ¿ÈÁÏáØ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤éÄË¤á¤Æ¤¤¤¿±¦Â¼ó¤Î¾õ¶·¤¬Âç²ñÄ¾Á°¤Ë°²½¡£¡Ö¿å¹ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ã³²¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»Ä¤ê£±¼þ¤Ç°ì»þ¥á¥À¥ë·÷Æâ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Ö¼ªÌÄ¤ê¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈËþ°÷¤Î²ñ¾ì¤«¤é¶Á¤¯À¼±ç¤¬»°±º¤ÎÇØÃæ¤ò¸å²¡¤·¡£¡Ö¥á¥À¥ë¤¬°ì½Ö¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÎò»Ë¤ÎÈâ¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë°ìÊâ¼êÁ°¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢±¦Â¼ó¤Ï¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÈ×¤Ë¤ÏÀÜ¿¨¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¡£Æþ¾Þ·÷Æâ¤Ï»à¼é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿å¹ê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÀÜ¿¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÌÜ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡¢±¿¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡×¤È¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Æâ¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦»°±º¡£¡ÖËÜÅö¤ËÅµ·¿Åª¤ÊºÇ¸å¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢£´Ç¯Á°¤ËÅìµþ¸ÞÎØ¤ÇÁö¤Ã¤¿»þ¤è¤ê³Î¼Â¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À·Ð¸³¤ÏÉ¬¤º¾Íè¤ËÀ¸¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£