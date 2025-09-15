【しまむらのスカート】が可愛い！ 細見え狙える♡「着回しコーデ」

今回は、毎日の着こなしに頼れる【しまむらのスカート】にロックオン。Iラインのナロースカートはきれいめからカジュアルまで着回し力が高いのが魅力の様子。そこで今回はInstagramフォロワー11万人超えの@__koko.oさんが提案する、大人世代におすすめの「スカート着回しコーデ」をピックアップ。「細見えします」と話すように、きれいなシルエットですっきり見えも狙えるようです。

モノトーンでつくる大人のIラインコーデ

【しまむら】「ウェーブナロースカート」\2,189（税込）

@__koko.oさんが「ウエスト部分が太めで お腹もしっかりカバーしてくれてストンと落ちる綺麗なIラインシルエットで細見えします」とお気に入りの、ウェーブナロースカート。シックなブラックにオフショルの白トップスを合わせ、縦ラインがより引き立っています。デコルテを見せることで抜けも演出。スニーカーで外せば、休日のお出かけにも映えるスタイルが完成。

ニットをINしてメリハリをつけたきれいめカジュアル

腰まわりのウェーブデザインが、シンプルな黒スカートに立体感を添えつつすっきり見せに貢献。ふわもこのニットを合わせれば、素材の対比でメリハリが生まれ、写真のようにバランスよく着地できそうです。こちらのコーデもスニーカーで軽やかさを加え、デイリーからちょっとしたお出かけまで活躍する今っぽいきれいめカジュアルに。

深みブラウン × 白シャツでつくる大人の抜け感コーデ

ウェーブナロースカートは落ち着いたブラウンも展開中。黒よりも柔らかい印象で、大人の余裕を感じさせてくれそうです。Iラインとウエストデザインで腰まわりをすっきり見せつつ、透け感シャツを羽織ってより軽やかな表情に。足元はボリュームサンダルで抜けを出すことで、全体的にリラクシーに仕上げています。まだ暑さが残る初秋にマネしたくなるスタイルかも。

同系色ローファーでまとまる落ち着き配色がかわいい！

ブラウンスカートにざっくりニットをアウトで合わせれば、ほどよいゆるさの中にも縦ラインが際立ち、すっきり見えが狙えます。長さのあるトップスで裾を出せば腰まわりをカバーでき、体型を選ばず取り入れやすいはず。足元は同系色のローファーで揃えて、落ち着いた大人のトーンに。デイリーに取り入れやすい上品スタイルが完成です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@__koko.o様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K