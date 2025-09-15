長倉幹樹がピッチに倒れた福田湧矢にボールを当てるシーンがあった

9月15日にJ1リーグ第29節、FC東京と東京ヴェルディの東京ダービーが味の素スタジアムで行われた。

1-0でFC東京が勝利したなか、FW長倉幹樹が倒れている相手選手にボールを当てて、コーナーキックを獲得する場面があった。長倉は試合後に「改めて振り返ると、よくないことしたなと思います」と話した。

試合はダービーらしく、前半から球際の激しい攻防が続いた。均衡が破れたのは後半15分、GKキム・スンギュのロングボールをFWマルセロ・ヒアンが競り合ったボールに長倉が反応。左足アウトサイドで華麗なループ弾を決めてみせた。

そして問題のシーンは後半アディショナルタイムに起きた。敵陣右サイドで長倉がピッチに倒れていたMF福田湧矢の身体にボールを当ててコーナーキックを獲得。これにはDF谷口栄斗をはじめに、東京Vの選手たちが長倉に詰め寄り、山本雄大主審はイエローカードを提示。東京V側のゴール裏だったこともあり、両チームの選手がヒートアップし一触即発の展開となった。

その後、長倉にはイエローカードが提示され、東京Vの直接フリーキックで再開となった。

長倉は試合後のミックスゾーンで一連のプレーについて「サッカーじゃないよ、と言われました。試合中だとマイボールにしようっていう思いでやったんですけど、改めて振り返ると、よくないことをしたなと思います」と反省。「戦うっていうところは、きょう最も大事だったので。ああいう戦い方はよくないですけど、戦うところは見せれたと思います」とまとめた。

一触即発の後には、山本主審から両チームのキャプテンに説明も行われた。FC東京のキャプテンマークを巻いたMF高宇洋は「まずあれは非紳士的な行為っていうことでよくないと言われた」と切り出し、「頭に当たれば退場もあったっていうのがあったので。幹樹も、そういう思いでやったわけではないと思うんですけど」と一連のやり取りを説明した。（FOOTBALL ZONE編集部）