ザ・レチノタイムの新作！シワ改善もカバーも叶える日中用クリーム

朝はスキンケアもメイクも時間との勝負。でも「時短したいけれど、シワや肌悩みはきちんとケアしたい」という願いを叶えてくれるのが、ザ・レチノタイムの新作「リンクルモイストカバーデイクリーム」です。1品で7役をこなしながら、シワ改善効果のある有効成分「ナイアシンアミド」配合で、忙しい朝も心強いアイテムです。

1品7役！忙しい朝もこれひとつでOK

「リンクルモイストカバーデイクリーム」は、化粧水・美容液・乳液・クリーム・UVカット・化粧下地・ファンデーションの7機能を備えた日中用オールインワンクリーム。

朝のスキンケアからベースメイクまでをこれひとつで叶えられるから、慌ただしい時間でもスムーズ。SPF50+ PA++++の国内最高レベルのUVカット効果で、紫外線からも肌を守ります。

シワ改善×自然なカバー力で美しい仕上がり

有効成分ナイアシンアミドが表皮と真皮にアプローチし、目元や口元など気になるシワを改善。

さらに光反射パウダー※２が肌表面で光を乱反射させ、自然に肌を明るく見せます。ベージュカラーはどんな肌にもなじみやすく、厚塗り感のないなめらかでツヤのある仕上がりを実現。

容量は45gで価格は3,410円（税込）。無香料・無鉱物オイル・パラベンフリーで、肌にやさしい処方も嬉しいポイントです。

※２ 硫酸バリウム、酸化チタン

時短もシワ改善も叶える新習慣

ザ・レチノタイム「リンクルモイストカバーデイクリーム」は、忙しい女性の毎日に寄り添う心強い味方。

1品でスキンケアからファンデーションまで完了しながら、シワ改善や自然なカバー力も叶えます。さらに高浸透技術でハリ・ツヤをプラスし、毎日の朝時間をもっと快適に♡

数量限定発売なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね。