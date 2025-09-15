◆陸上 世界選手権（15日、東京・国立競技場）

3日目の男子棒高跳び決勝が行われ、世界記録保持者のアルマンド・デュプランティス（スウェーデン）が6メートル30で自身14度目となる世界記録を更新した。

唯一6メートル15を越えて世界選手権3連覇を決めると、自身の世界記録（6メートル29）を1センチ上回る前人未到の記録に挑戦。1、2回目はわずかに触れたバーが落ちて失敗したが、3回目で成功させた。

世界新となる６メートル３０をクリアするデュプランティス（撮影・柿森英典）

25歳のデュプランティスは大会前までに通算13度世界新記録を樹立。「鳥人」と呼ばれ、計17度世界記録を更新したセルゲイ・ブブカ（ロシア）に迫りつつある。

母親の出身・スウェーデンを国籍に選んだが、米国生まれ。元野球少年で大リーグ・ドジャースの大谷翔平ファンを公言している。大会直前には福岡市内で合宿中の7日に、みずほペイペイドームでソフトバンク―楽天の一戦を観戦。ソフトバンクのユニホームを着用し、大谷の母国の野球を堪能していた。

【デュプランティスの今大会決勝記録】

5m55 ○

5m75 −

5m85 ○

5m90 −

5m95 ○

6m00 ○

6m05 ○

6m10 ○

6m15 ○

6m20 −

6m30 ××○