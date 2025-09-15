巨人・杉内俊哉投手コーチ（４４）が１５日、ＤｅＮＡ戦（横浜）に先発して６回５安打２失点で３敗目を喫した田中将大投手（３６）に賛辞を送った。

日米通算２００勝を目指してマウンドに上がった田中将は、５回まで相手打線を３安打に抑え込む好投を披露。だが、同点で迎えた６回二死一、二塁から石上の２点適時二塁打を許し、これが決勝点となった。

打線の援護に恵まれなかった田中将について、杉内コーチは「もう十分ですね。ナイスピッチングでしたね。インコースもついて、フォークを振らせる作業をしっかりやってた」と右腕の投球にうなずき「ああいう気迫のあるピッチングを他の先発ピッチャーもやってくれると、チームの士気が上がる」と称賛した。

それでも、田中将が今季中に偉業を達成するためには残り試合は少ない。次回登板は中５日で２１日の中日戦（バンテリン）に回る予定で、杉内コーチは「中５日って短いんですけど、今日のピッチングを見ると託すしかないですね。チームが勝つために頑張ってもらいます。それでマー君に２００勝が付けばいいなと思います」と背中を押していた。