◆世界陸上 第３日（１５日、国立競技場）

男子棒高跳び決勝が行われ、世界記録保持者のアルマント・デュプランティス（スウェーデン）が自身の持つ世界記録６メートル２９を更新する６メートル３０の世界新記録で金メダルを獲得。異次元の強さで３連覇を果たした。

ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二もデュプランティスのラスト１回の挑戦での成功に大興奮。

ギリシャのカラリスとの一騎打ちを制し、金メダルを決めた後、世界新記録の６メートル３０に挑んだ、その勇姿に「誰も帰りませんよ。（他の）全競技は終わったのにね。誰１人帰らない」とヒートアップ。その１回目の挑戦時には「来た！ もう、やるの」とポツリとつぶやいた。

２度失敗後、ラスト３度目の挑戦で成功した、その姿を見届けると両手で力強く拍手。「１日だけ代わってみたい」とデュプランティスとの“入れ替わり”を希望。「気持ちいいだろうな〜」と、その心境を想像した。

「これで歴史だからね。でも、赤の他人ですよ。なんで、こんなに心を動かされるんだろう…」と話すと「なんかね。１センチずつ刻むって楽勝なんじゃないかって、みんな思ったりもすると思うんだけど、やっぱ、ラスト１回しか残ってないって時に結構、ぎりぎりなんですよね、彼の中でも」と続けていた。