◇陸上 世界選手権第3日 男子棒高跳び決勝（2025年9月15日 国立競技場）

男子棒高跳びの決勝が15日行われ、世界記録保持者でパリ五輪王者のアルマンド・デュプランティス（25＝スウェーデン）が自らの持つ世界新記録を更新する6メートル30センチの異次元跳躍を見せ、大会3連覇を達成した。

5メートル55、5メートル85、5メートル95、6メートルを1回目で楽々クリア。6メートルを1回目でクリアしたカラリス（ギリシャ）との一騎打ちとなったが、重圧にならなかった。

6メートル10、6メートル15もクリアし、カラリスはパスして6メートル20に挑戦したが失敗。この時点で大会3連覇が決まった。

さらに自らの持つ世界記録6メートル29を1センチ上回る6メートル30に挑戦。1回目は体は浮いていたが、わずかにバーに触れて失敗。2回目は観衆に手拍子を求めたが、またもわずかにバーに触れた。そしてラストチャンスの3回目に成功。胸を何度も叩き、喜びをあらわにした。

SNSも異次元の記録に沸き立った。「やべえええええデュプランティスやべええテレビの前で立ち上がってしまった」「もう飛んでるも同然だな」「本当にスターすぎる」「6m30とか人辞めてるだろ」「奥さん美女すぎるだろ」などのコメントが寄せられていた。