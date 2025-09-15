◇陸上 世界選手権第3日 男子棒高跳び決勝（2025年9月15日 国立競技場）

男子棒高跳びの決勝が15日行われ、世界記録保持者でパリ五輪王者のアルマンド・デュプランティス（25＝スウェーデン）が自らの持つ世界新記録を1センチ更新する6メートル30をとび、大会3連覇を達成した。

5メートル55、5メートル85、5メートル95、6メートルを1回目で楽々クリア。6メートルを1回目でクリアしたカラリス（ギリシャ）との一騎打ちとなったが、重圧にもならなかった。

6メートル10、6メートル15もクリアし、カラリスはパスして6メートル20に挑戦したが失敗。この時点で大会3連覇が決まった。

イチローの打席のポーズも披露するなど余裕ものぞかせたデュプランティス。異次元の強さだった。

さらに自らの持つ世界記録6メートル29を1センチ上回る6メートル30に挑戦。1回目は体は浮いていたが、わずかにバーに触れて失敗。2回目は観衆に手拍子を求めたが、またもバーに触れた。そして運命の3回目。手拍子に乗せられたデュプランティスの体は浮いた。少しバーは揺れたが、落ちてこなかった。成功。デュプランティスはほえた。

大記録を打ち立てると、大観衆に応え、客席へ向かった。その先には婚約者でモデルのデシレ・イングランデルさんがいた。抱き合うと熱いキスをかわした。

金髪に圧巻のスタイルを持つイングランデルさんはスウェーデンで大人気のモデル。デュプランティスは2024年10月に婚約したことを公表していた。