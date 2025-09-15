陸上の世界選手権東京大会は１５日、男子棒高跳び決勝が国立競技場で行われ、アルマント・デュプランティス（スウェーデン）が６メートル３０の世界新記録で優勝し、３連覇を達成。

２０２１年東京五輪、昨年のパリ五輪と合わせ、世界大会５連勝を飾った。自身の持つ世界記録を１センチ更新。世界陸連によると、１４度目の記録更新となった。（デジタル編集部）

デュプランティスは５メートル５５、５メートル８５を軽々とクリア。多くの選手が苦しむ５メートル９５もただ一人、１回目で超えた。６メートルも余裕でクリアすると、６メートル１０も、６メートル１５もただ一人クリアして金メダルが確定した。

ここで自身の持つ世界記録を１センチ超える６メートル３０に挑戦。２度の試技は失敗したが３回目の跳躍は、バーを揺らしながらも見事に超えた。大舞台で前人未到の記録を樹立すると、観客席に向かって雄たけびを上げ、胸をたたきながら喜びを爆発させた。

デュプランティスは２０２０年に６メートル１７をマークし、ルノー・ラビレニ（仏）が持っていた世界記録を１センチ更新。そこから記録を伸ばし続けている。前回、東京で世界選手権が行われた１９９１年は、「鳥人」と呼ばれたセルゲイ・ブブカ（当時ソ連）が５メートル９５で優勝。ブブカは、結局、室内、屋外で計３５度、世界記録を更新。室内６メートル１５、屋外６メートル１４の世界記録を樹立した。