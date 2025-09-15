東京世界陸上第3日

陸上の世界選手権東京大会第3日が15日、国立競技場で行われた。男子棒高跳び決勝で、アルマント・デュプランティス（スウェーデン）が6メートル30の世界新記録をマークして3連覇を達成。五輪も含めると世界大会で5連覇となった。

5メートル55から登場した絶対王者は1回でクリア。5メートル85、5メートル95、6メートルも軽やかに舞った。野球好きでも知られ、6メートル10も1回でクリアすると、米大リーグ・マリナーズで活躍したイチロー氏が投手に向かって右手でバットを立てるポーズを披露。6メートル15も1回で仕留め、カラリス（ギリシャ）がこの高さを越えられずに3連覇が決まった。

さらにバーを6メートル30に上げ、自身14度目の世界新記録をマーク。1、2本目はわずかにバーに触れて失敗し、ラスト3本目で成功させた。その瞬間、国立競技場は興奮の坩堝に。歴史的瞬間を5万人が目撃した。客席の婚約者デザイア・イングランダーさんと抱き合い、熱いキスを交わした。

元棒高跳び選手の父から手ほどきを受け、年代別の世界選手権でトップに立つと、2019年世界選手権で銀メダル。21年東京五輪で金メダルを獲得すると、世界大会で負けなしの進撃を続けていた。

今年8月には自身13度目の世界新記録となる6メートル29をマーク。25歳のライバルは自分だけだった。



