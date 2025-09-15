バサッと羽織るだけ！【しまむら】大人の夏秋シフトに♡「高見えロングジレ」

秋を意識した大人コーデを楽しむなら、プラスワンで一気にシーズンムードが高まりそうなジレがぴったり。プチプラでトレンドアイテムが揃う【しまむら】からは、女性らしいデザインの高見えロングジレが登場。夏から秋の着こなしに取り入れやすく、オンにもオフにも使いやすいので、ぜひチェックしてみて。

羽織るだけで即垢抜け！ 大人っぽロングジレ

【しまむら】「EC*MRKロングジレ」\1,969（税込）

スラリとしたロング丈が美しく、羽織るだけでおしゃれ度がUPしそうなジレ。ウエストの切り替え位置が高めなので、スタイルアップが期待できそう。細部にこだわりを感じる胸元のデザインが上品で、高見えする一着です。残暑が厳しい時期はタンクトップでヘルシーに、秋口にはきちんと感のあるシャツできれいめに着こなすのも◎

レースのインナーで清楚かつ女性らしいコーデに

ほんのりと透け感のあるレーストップスを合わせた上品コーデ。首元をすっきり見せると、エレガントなムードに仕上がります。ブラウンのパンツでキリッと引き締めてメリハリをつけるのも、垢抜けのポイント。バッグもブラウンを選べば秋らしさも感じられる着こなしに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@minamii.__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M