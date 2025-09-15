仲良しっぷりが伝わってくる！ YouTubeチャンネル「Teddy」では、子猫と眠るワンちゃんたちの様子が配信され、動画のコメント欄には「何てすてきな世界」「自然と笑顔になる」の声が続出しました。

ゴールデンレトリバーを枕に？

注目を集めたのは「Bernese Mountain Dog Puppy Sleeps with Golden Retriever and Kitten」という動画。動画はバーニーズ・マウンテン・ドッグの子犬と、ゴールデンレトリバーの成犬に挟まれて眠る子猫のシーンから始まります。

3匹とも、とてもリラックスした様子でソファに寝転び、ウトウト。真ん中の子猫は、大きな犬2匹に囲まれているにもかかわらず、堂々とお昼寝中です。

犬たちも子猫の存在に慣れているようで、「抱き枕が欲しいニャ…」というように、子猫が鼻先に抱きついても、前足に寄りかかられても気にする様子はありません。子猫にされるがまま、リラックスタイムを満喫しています。

次の場面は、ゴールデンレトリバーを枕にする子犬と子猫。「おなかが重いワン」と体勢を変えてしまいますが、子どもたちに寄り添う姿から、頼りがいのあるお兄ちゃん犬であることが伝わってきます。

最後には、ソファのひじ掛けからずり落ちる子犬のおちゃめな場面がありつつ、3匹がぐっすり眠る様子で動画は終了。最初から最後まで、ぴったりくっついて眠る仲良しな3匹なのでした。

動画を見た人からは、「愛があふれてる」「何にもしていない姿を眺めているだけで笑顔になるよ」「心から信頼しあってるのが伝わってくるね」といったコメントが寄せられていました。仲良しな3匹の様子を見てほっこりしてみてはいかがでしょうか。