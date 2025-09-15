プレミアリーグ第4節マンチェスター・シティ対マンチェスター・ユナイテッドのマンチェスターダービーが行われ、結果は3-0でホームチームが白星を挙げた。



このダービーでのシティの戦い方はこれまでの試合とは異なるものだった。特に後半は顕著で、相手にボールを持たせてシティは堅守速攻から得点を狙っていた。実際に試合終了時点でのボール保持率は45%だった。



今季のプレミア第4節を除いた直近5試合のマンチェスターダービーではすべての試合でシティがボール保持率で上回っている。これはプレミアでの試合もそうで、ウルブズとの開幕戦、2節トッテナム戦、3節ブライトン戦でもそうだった。





シティが保持を捨てて守りに入ったのは、前半に中盤でのボールロストが目立ち、ショートカウンターを受ける場面が多かったからだろう。珍しくロドリのミスが目立っており、相手のクオリティが高ければ、失点していた可能性もある。この保持を捨てた戦い方は今季のシティの1つの軸となるのかもしれない。エデルソン・モラレスの退団、そしてビルドアップでの貢献がそれほど見込めないが、守備では頼りになるアブドゥコディル・クサノフの右SB起用など、後方からの繋ぎは以前ほどのクオリティはないものの、クサノフはカイル・ウォーカーと比肩する守備力の持ち主であり、新加入GKジャンルイジ・ドンナルンマも言わずもがなだ。この戦い方で良い影響を受けるのはアーリング・ハーランドで間違いないだろう。ダービーでの3ゴール目がまさにそうで、彼のスピードはカウンターで最も生きる。一方で課題もあり、それはユナイテッド戦でも出ていた。それが自陣に押し込まれ、ゴールキック等でマイボールになった際のビルドアップでの前進だ。今では多くのチームが相手のゴールキックに対してマンツーマン、もしくはそれに近い形での圧力のあるプレッシングを用意している。シティもそうだ。もちろんロングボールも選択肢の1つだが、いくらハーランドにサイズがあろうとすべてのボールを収められるわけではない。前述したように後方からの繋ぎは精度が落ちており、ロドリが不調で中盤でのボールコントロール力も失っている。ジャック・グリーリッシュのような単独でボールを進められる選手はジェレミー・ドクくらいしかいない。これまでは保持する側のシティだが、世代交代を進める中で、保持を捨てる選択肢も出てきた。以前のようなプレス回避に長けたチームではなくなっており、保持に回った場面でどのような活路を見出せるのか、次節アーセナル戦でのペップ・グアルディオラ監督の采配に注目したい。