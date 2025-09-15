男子棒高跳び決勝が行われ、世界記録保持者のアルマント・デュプランティス（スウェーデン）は、６メートル３０を記録。自身の持つ世界記録（６メートル２９）を更新して金メダルを獲得。異次元の強さで３連覇を果たした。５メートル５５を一発クリアすると勢いにのり、観客を沸かせた。

◆大谷翔平大好き！婚約者は美人モデル…アルマント・デュプランティス

▽１９９９年１１月１０日生まれ。２５歳。米ルイジアナ州生まれ、国籍はスウェーデン。男子棒高跳び選手

▽五輪…２１年東京、２４年パリで金メダル。

▽世界陸上…１９年ドーハ銀、２２年オレゴン金、２３年ブダペスト金、２５年東京金

▽世界記録６メートル２９…２５年８月１２日に自身７度目の更新（屋外）。２５年東京世陸で通算１４度目。歴代最多通算１７度世界記録の鳥人ブブカの最高記録は６メートル１４

▽アスリート一家…４人きょうだいの３男。米国人の父・グレッグは元棒高跳び選手。スウェーデン人の母ヘレナは元七種競技選手とバレーボール選手。

▽大谷翔平ファン…次兄アントワンは１９年ＭＬＢドラフトでメッツの１２巡目指名され、現在マイナーリーグ選手。兄の影響でアルマンド本人は大谷翔平のファンと公言している。

▽婚約者…昨秋に北欧のファッション誌に婚約を発表。お相手は当時交際４年のスウェーデンのモデル、デジレ・イングランダーさん。プロポーズの様子の動画も公開された。

▽インスタ フォロワーは１４８・４万人。