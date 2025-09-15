◆世界陸上 第３日（１５日、国立競技場）

男子棒高跳び決勝が行われ、世界記録保持者のアルマント・デュプランティス（スウェーデン）は、６メートル３０センチを跳んだ。自身の持つ世界記録（６メートル２９）を更新して金メダルを獲得。異次元の強さで３連覇を果たした。５メートル５５を一発クリアすると勢いにのり、次々とクリア。バーが上がるごとに、観客も盛り上がっていった。

６メートル１５センチを一発で決めた時点で優勝が決まったデュプランティス。次の挑戦で一気にバーは世界新記録の６メートル３０センチにセットされ、スタジアムの興奮は最高潮に達した。

世界新記録を樹立後は、婚約者と抱き合って喜びを分かち合った。「想像以上にすばらしいです。皆さんに世界記録を届けられて本当にうれしいです。観客の歓声もすごかったです。本当にありがとうございました。本当にうれしいです」と喜んだ。

今年８月１２日のハンガリーＧＰで６メートル２９の世界新記録をマークして今季だけでも３度目の更新だったが、たった約１か月で記録をあっさり塗り替えた。これで通算でも１４度目の世界記録更新。元祖、鳥人セルゲイ・ブブカ（ロシア）の１７回に迫り、現役ながら早くもレジェンドの領域に踏み込んでいる。

「技術的にも体力的にも、いけるところにある」と自信満々で挑んだ東京大会。誰も寄せ付けない圧倒的な強さを誇る孤高の新鳥人が、今大会の世界新記録第１号となった。