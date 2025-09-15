◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節 ＦＣ東京１―０東京Ｖ（１５日・味スタ）

ＦＣ東京が東京Ｖに１―０で勝利した。

昨季東京ＶがＪ１に復帰してからこれまで３戦３分けだったが、０―０の後半１５分に相手ＤＦラインの裏を抜け出したＦＷ長倉が左足で鮮やかなループシュートを決め、２００８年４月１２日以来、実に６３６５日ぶりのダービーでの勝利を挙げた。その時の試合にも出場していた日本代表ＤＦ長友佑都は「寝られないでしょ？ 今日は（笑）。サポーターにも、（試合後に）眠らせないような興奮する試合をしたいと言っていたので、ダービーは勝つことが全てだと思って今日はやってきたし、内容は詰めていかないといけないですけど、勝つことが全て。勝利を届けられてよかった。僕も眠れないだろうけど、サポーターも眠れないんじゃないかな」とうなずいた。

右サイドバックでフル出場し、チームもリーグ５戦ぶりの勝利。「これを自信につなげていかないといけない。攻守において詰めていかないといけないことはありますけど、今日もＧＫ、ＤＦラインの平均年齢は３５歳くらいだったけど、抑えるべきところや、危機察知の部分も含めて、やっぱり違うなとやっていて感じた。ゼロに抑える試合を出来れば、おのずと結果は残せる。続けたい」と強調。降格圏内とは勝ち点９差となり、Ｊ１残留へ前進する１勝となった。

また９月１２日に３９歳となり抱負を聞かれると「伝説を残すということを自分自身に言い聞かせてやっている。前人未到の５大会（連続Ｗ杯に）出るということと、出るだけじゃなく、レギュラーとして、完全な戦力としてＷ杯の優勝メンバーになることが目標です」と熱い思いを言葉に乗せた。