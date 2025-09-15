◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）

巨人の田中将大投手がＤｅＮＡ戦で日米通算２００勝を目指して先発。今季最長の６回９０球を投げて５安打２失点の好投も３敗目を喫した。

田中将は３回を３者凡退に抑えた以外は、５回まで走者を出しながらも粘りの投球で無失点。しかし、両者無得点で迎えた６回に４番・オースティンに中前安打、５番・佐野に四球を与えるなど２死一、二塁。７番・石上に初球のスプリットを捉えられた。打球は右翼手・中山のグラブをかすめる右越えの２点適時二塁打に。７回の攻撃で代打を送られて降板となった。

打線もＤｅＮＡの先発・ケイから１点も奪えずにチームは敗れた。

杉内俊哉投手チーフコーチは田中将について「もう十分ですね、ナイスピッチングでした。インコースもついて、フォークも振らせる作業をしっかりやっていた」と評価。仲間を鼓舞しながら好投を見せつけた右腕に「ああいう気迫のあるピッチングを他の先発ピッチャーもやってくれると、すごいチームの士気が上がる」と語った。

阿部監督により、次回は中５日で２１日の中日戦（バンテリンドーム）での先発が明言されており、杉内投手チーフコーチは「本人にも伝えてありますので、しっかり調整してくれると思います。今日のピッチングを見ると、もう託すしかないですね。頑張ってもらいます。チームが勝つためにね。それでマー君に２００勝がつけばいいなと思います」とチームの勝利、そして偉業達成を願った。