マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が15日放送のNHK「MUSIC SPECIAL 矢沢永吉 ヤザワ×イチロー〜俺たちの失敗〜」（後9・30）に出演。「カッコ悪い、ダサいな」と思った自身の行動を明かした。

今回は、ロックシンガーの矢沢永吉と約20年ぶりの対談が実現。「俺たちの失敗」というテーマで語り合った。

イチロー氏は1994年から7年連続で首位打者を獲得するなど、日本プロ野球界を代表するスター選手となった時期、その裏で「失敗だった」と感じた行動があるという。

「僕は94年に1軍の選手として出るようになったんですけど、チームの寮の食堂にスポーツ紙が置いてあって。自分が一面に載ってることが何度もあって、当時はそれを気持ちよく見てた。でもあるとき“俺ダサッ”って思ったんです」と振り返る。

その理由について「カギカッコで出てくる自分のコメントにイラっとしてみたり。“本音はオブラートに包んだままだった”とか余計な一言が入ったりして。俺は本音で話してるのに。それでストレスを抱えたり。現場の空気を分かっているのは自分だし、“ああ、これは俺が読むもんじゃない”って。そう思ったとき、“ダッサいな、俺…”ってなって、そこから一切、自分の情報を見なくなった」と説明。「そういう自分になったのはうれしそうに見た時期があるから」と続けた。

これに矢沢が「うれしそうに見るもんじゃないんですか？」と尋ねるとイチロー氏は「カッコ悪いです。ダサいです」ときっぱり。

すると矢沢は「僕は勉強が足りないな〜。僕はドーンって一面に矢沢永吉来てくれたら、もうあと4回ぐらいやってくれないかなって思っちゃう」とほほ笑みながら感心していた。