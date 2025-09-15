■東京2025世界陸上競技選手権大会（15日、国立競技場）

女子100mハードルで今季、福部真子（29、日本建設工業）の持つ日本記録（12秒69）にあと0秒02に迫る日本歴代2位の12秒71を2度記録し、初めて世界陸上代表の座を掴んだ中島ひとみ（30、中島体育施設）は、準決勝で13秒02（⁻0.2）の7着でフィニッシュ。残念ながら決勝進出はならなかった。

中学1年生で陸上を始めた中島は、30歳にして初めて世界陸上代表の座を掴んだ。「いろんな方々の支えがあって、すごく遠回りをしてきた道を歩んできたと思うんですけど、本当にそこにしかない花っていうものがきっとあって、きょうは大輪の花束を皆さんにいただいた気分です」と、周囲への感謝を述べた。

2年前に結婚した19年世界陸上ドーハ400mハードル代表の豊田将樹さん（27、富士通）もスタンドから観戦。「本当に心の支えというか、戦友でもあり、家族でもあり、いろんな存在をやってくれてます」と笑顔を見せ、「30歳になって初めての代表になったっていうことで、アスリートじゃない方々にも勇気だったり希望だったり、少しでも与えられるアスリートでありたい」と、強い思いを口にした。

