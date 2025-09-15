フランセから登場♡ハロウィン限定「ミルフィユ」と進化したレモンケーキ

洋菓子ブランド「フランセ」から、今年もハロウィン限定スイーツが登場します。秋の味覚である栗や紫芋に果実や木の実を合わせた特別な「ハロウィンをたのしむミルフィユ」は、数量限定での発売。さらに、定番人気の「レモンケーキ」も製法を見直し、より“ふんわり・しっとり”とした食感へと進化しました。贈り物や自分へのご褒美にぴったりな、秋限定のラインナップをご紹介します♪

フランセ「ハロウィンをたのしむミルフィユ」

6個入（栗と苺・紫芋とアーモンド 各3個）1,296円（税込）／12個入（栗と苺・紫芋とアーモンド 各6個）2,592円（税込）

秋の味覚を堪能できる限定スイーツ「ハロウィンをたのしむミルフィユ」が今年も登場。

栗と苺：栗のクリームと苺クランチをパイでサンドし、ホワイトチョコでコーティング。やさしい甘さと爽やかな酸味が絶妙です。

紫芋とアーモンド：紫芋クリームとアーモンドプラリネをパイでサンドし、スイートチョコで仕上げ。まろやかさと香ばしさが広がります。

可愛らしいハロウィンデザインのパッケージは、ギフトにもぴったりです♡

発売日：2025年9月19日（金）～ ※状況により変更の可能性あり

さらに美味しくなった定番「レモンケーキ」

4個入 1,188円（税込）／6個入 1,782円（税込）／8個入 2,376円（税込）／12個入 3,564円（税込）

フランセ自慢の「レモンケーキ」がリニューアル。生地や製法を見直すことで、よりきめ細かく、ふんわり・しっとりとした食感に仕上がりました。

ひと口で広がる爽やかなレモンの香りと口どけの良さが特徴。秋のティータイムや贈り物にも最適な、定番人気の逸品です。

秋限定スイーツで心躍るひとときを♡

「ハロウィンをたのしむミルフィユ」とリニューアルした「レモンケーキ」は、どちらも季節感と特別感を味わえるスイーツ。

数量限定のため、気になる方は早めにチェックがおすすめです。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりな秋のフランセスイーツで、心温まるひとときをお楽しみください♪