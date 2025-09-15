Photo: 小野寺しんいち

海、キャンプ、フェス、街中でも。

炎天下でスマホを見ようとしたら、え!? 画面暗くて見えない！ ってなったことありませんか？

それは、"スマホが出せる最大の明るさ"が影響しています。

各スマホには、輝度と呼ばれる「どれだけディスプレイを明るくできるか」の値が存在し、その性能によって、ディスプレイが外でも見えやすいか見えにくいか変わります。

スマホによって異なる「輝度」

Photo: 小野寺しんいち 左: Galaxy S25 Ultra 中央: iPhone 16 Pro 右: Pixel 9 Pro XL

自分はこれまでiPhone 16 Pro、Galaxy S25 Ultra、Pixel 9 Pro XLを使ってきましたが、実は輝度はそれぞれ差があります。

iPhone 最大輝度 1,000ニト（標準）ピーク輝度 1,600ニト（HDR）ピーク輝度 2,000ニト（屋外） 最大輝度 1,000ニト（標準）ピーク輝度 1,600ニト（HDR）ピーク輝度 2,000ニト（屋外） Galaxy S25 Ultra ピーク輝度 2,600ニト ピーク輝度 2,600ニト Pixel 9 Pro XL 最大輝度 2,000ニト（HDR 輝度）ピーク輝度 3,000ニト 最大輝度 2,000ニト（HDR 輝度）ピーク輝度 3,000ニト

各社公表している情報のフォーマットに違いがあるので、ややこしいですが、屋外など明るい場所で瞬間的に出せる明るさの最大値を示す「ピーク輝度」で見ると、Pixelが優位であることがわかります。

ちなみに、iPhoneの言う「最大輝度 1,000ニト（標準）」は、日常的なコンテンツを表示する際に持続的に出せる最大の明るさ、「ピーク輝度 1,600ニト（HDR）」はHDRコンテンツを表示する際に到達できる明るさ、Pixelの言う「最大輝度 2,000ニト（HDR 輝度）」は、HDRコンテンツを表示する時に出せる持続的な明るさを表しています。

炎天下の万博取材も、桜の撮影も、高輝度端末に救われた

Photo: 小野寺しんいち Galaxy S25 Ultra

先日取材で万博に行ってきました。万博って、大屋根リング以外ほとんど日陰がないんですよね。

そんな場所で、直射日光をガンガンに浴びながら取材中スマホ操作を行なっていたんですが、これがマジでiPhoneだと操作しにくい。ってか何が映っているのか、もはや見えない。

一方Galaxy S25 Ultraは、同じ直射日光の環境下でも俄然よく見えて助かりました。

そしてPixel 9 Pro XL。スペック上ではこちらの方が若干優位ですが、実際に使っている感触としてはGalaxy S25 Ultraとそこまで大差ありません。

Galaxyには、「明るさを増大」というオプションがあり、これをオンにするとさらに画面を明るくすることもできるんです。

Photo: 小野寺しんいち Pixel 9 Pro XL

ディスプレイが明るいと、本当に外での体験が変わります。

たとえば、桜の季節では便利でした。満開の桜、綺麗な写真を撮りたい。そう思った時、おなじく直射日光の環境下で暗めのディスプレイだと、被写体の確認すら危ういです。

そのときは輝度の高いPixelを使いましたが、非常に撮影しやすかったです。

他にも、海水浴に行く時、紅葉狩りに行く時、スキー場に行く時など、夏の環境でなくとも外で何かする時にはこの「輝度の高いスマホ」は必ず役立ってくれるでしょう。

意外と気にしている人が多くない印象の輝度。でも、ここのスペックにも目を配ってスマホを選ぶのも結構重要なことだと気づきました。

ちなみに、新たに登場したPixel 10シリーズは、輝度においてかなり高スペック。ノーマルのPixel 10でもピーク輝度は3,000ニトだし、Proシリーズならピーク輝度3,300ニトまでいってます。

外でスマホを使う機会が多い人は、チェックしておくといいですよ！

Source: Apple, Samsung, Google (1, 2)