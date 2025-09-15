◆陸上 世界選手権（15日、東京・国立競技場）

男子3000メートル障害の決勝が行われ、前回大会6位で五輪は21年東京、24年パリと2大会連続入賞中の三浦龍司（SUBARU）は8分35秒90で8位。2大会連続の入賞を果たしたが、この種目で日本勢初のメダル獲得はならなかった。最後の直線に入ったところではメダル争いに食い込んでいたが、接触があった模様で失速。それでも入賞する意地を見せた。

男子3000メートル障害決勝で水濠を越える三浦龍司（中央）（撮影・柿森英典）

島根県出身で19歳だった21年5月に日本新記録を樹立。6月に更新し、同年の東京五輪の予選でさらに記録を伸ばして、決勝では7位入賞を果たした。その後も前回ブダペスト世界選手権6位、パリ五輪8位とコンスタントに世界大会で入賞。今季は7月のダイヤモンドリーグのモナコ大会で自身の持つ日本記録を6秒以上更新し、8分3秒43をマークして2位に入るなど、悲願の表彰台をしっかりと視界に捉えて挑んだ母国での晴れ舞台だった。

スタミナや足づくりのためクロスカントリーを練習に取り入れてもいる。今年2月にも福岡で開催された日本選手権クロスカントリーに出場して制するなど世界を見据え多様な強化を進めた。東京五輪時は強豪がそろうアフリカ勢の迫力にとまどったこともあったが海外転戦も重ねて心技体いずれも強化された姿で、4年後の同じ国立競技場で力走した。

男子3000メートル障害の主な記録は次の通りで、世は世界記録、大は大会記録、アはアジア記録、日は日本記録。

◆世 L・ギルマ（エチオピア）7分52秒11

◆大 E・ケンボイ（ケニア） 8分 0秒43

◆日 三浦龍司 8分 3秒43