◇明治安田J1リーグ第29節第3日 東京V０−１FC東京（2025年9月15日 味の素スタジアム）

東京Vが4試合連続無得点で順位の近いFC東京に敗れた。

後半15分に失点し、それを返すことができなかった。城福浩監督（64）は「前半の悪い時間帯を耐えて、後半持ち直して、チャンスの手前ぐらいまでいったが、絶好のチャンスにしきれない。失点シーンはよく振り返らないと行けないが、ヒアンがそらして出て行くのわかっていたので、ついて行かないといけない。相手のワンタッチシュートは素晴らしかったが、腰を引かずに高いラインで一瞬の隙つれたのは悔しい」と振り返った。

さらに「若い選手が多いので、名前負けしていた。情けない。1年目、2年目が多く出たが、僕がそうさせてしまったかなと。プロは何年目の選手が多いかなんてエクスキューズは通用しない。名前負けした前半は情けない」と、厳しい表情を見せた。

DF谷口栄斗（25）も「ダービーに限らず勝たないと評価されない世界。失点はチームとして一瞬気が抜けた。コンパクトを保てず失点した。一瞬の隙作った僕たちの責任、コンパクトさ大事にしたい」と振り返る。

「僕は出し切ったんで、悔しさはない。試合に出られるのは当たり前ではないし、出たからには出し切らないと。メンバー外の選手にあいつを出してよかったとか、僕は今日は心残りはない」と続けた。

そして、城福監督が「名前負けした」とコメントしたことを伝えられると、「名前負けなんて言われて悔しくないのかな。僕は、そう思います」と、こちらも厳しい表情を見せた。