¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï£²£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÃæ£µÆü¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£±£µÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ò£°¡½£³¤È´°ÉõÉé¤±¡£¼Ú¶â¤ò£±¤È¤·¡¢£²°Ì¤«¤é£³°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤ÏÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¶²ó£µ°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¤¿ÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï½é²ó¤ËÁö¼Ô¤òµö¤¹¤â¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£Ì£Êý¤Î¹¥¼é¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¡¢£µ²ó¤Þ¤Ç£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¤À¤¬¡¢Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿£¶²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÀÐ¾å¤ÎÀèÀ©£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤â¤Ê¤¯º£µ¨£³ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÀèÈ¯±¦ÏÓ¤ÎÅêµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÌ¾¸Å²°¡Ä¡£¼¡Ãæ£µ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ£±£±¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤ò£²£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï°ÜÀÒ¸å½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿µå¾ì¤Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£