¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÌøÄ®Ã£¤Ëà¸òÎ®Àï£Í£Ö£Ð¤Îµ±¤áºÆ¤Ó¡¡Ï¢Æü¤Î·è¾¡ÂÇ¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö11¡×
¡¡¥Ñ¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£±£µÆü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ë£µ¡½£°¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£±£±¡×¤È¤·¤¿¡£ÁêÀÈ´·²¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¸«»ö¤Ê£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢º£µ¨¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï£±£µ¾¡£³ÇÔ£²Ê¬¤±¡£ÂÇÀþ¤¬£±£³°ÂÂÇ¤È³èÈ¯¤Ç¡¢Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎÂçÄÅ¤¬£¶²óÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤ÆÈ×ÀÐ¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦ÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬Ï¢Æü¤Î·è¾¡ÂÇ¡£º£µ¨¤Î¾¡ÍøÂÇÅÀ¤ò¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î¡Ö£¹¡×¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó²Â¶¤ËºÆ¤ÓÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Á½Ð¤Î¾®¤Å¤Á¾õÂÖ¤Çµ»¤¢¤ê¤Î°ÂÂÇ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ï¡Ö»à¤Ìµ¤¤ÇÂÇ¤Ä¡×¡Ö¤³¤³¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¤ÈÈáÁÔ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿£²£¸ºÐ¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎÃæ¡¢¤³¤ÎÆü¤âµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç»ö¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï£³²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡££³µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¸å¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î£·µåÌÜ¤òÃæÁ°¤ØÃÆ¤ÊÖ¤·¤¿¡£¡ÖÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀäÂÐ¤ËÀ¸¤«¤½¤¦¤È½¸Ãæ¤·¤¿¡×¡£Ï¢Æü¤Î·è¾¡ÂÇ¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¾¡ÍøÂÇÅÀ¤ò»³Àî¡¢·ª¸¶¤ÈÊÂ¤Ö¡Ö£¹¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤ÏÃæÁ°ÂÇ¡¢£µ²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤ÏÃæµ¾Èô¡¢£·²ó¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤Ïµ»¤¢¤ê¤Îº¸Á°ÂÇ¤Ç£³ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¡¢£²ÂÇÅÀ¡£Á°Æü¤Î£²°ÂÂÇ¤ò´Þ¤á¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃæ·ø¤«¤éµÕÊý¸þ¤Ø¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤â¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ¿´¤ËÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¡£ÆâÍÆ¤ÎÇ»¤¤ÂÇ·â¤Ç£³ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Èµ¾Èô¤Çµ®½Å¤Ê£²ÂÇÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀï¤¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¥ã¥ê¥¢½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½ÐÎÝÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°ÃÇ¥È¥Ä¤Ç¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£²ÎÒ¤ÏÆ±£³°Ì¡£¸òÎ®Àï£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É½ÅÍ×ÀïÎÏ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥×¥í£¶Ç¯ÌÜ¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÇºÆ¤ÓÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë¾ìÌÌ¤¬Íè¤ë¡£¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤ÈÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¡£¾¡ÍøÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢ÈáÁÔ´¶¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Ï¡Ö¼çÎÏ¡×¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÀµÊá¼ê¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤òÃå¼Â¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¤Ìî¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢£¸»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÂçÄÅ¤â£¶²óÎíÉõ¤Î¹¥Åê¤Ç£µ¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¼çÎÏ¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤¸¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î£´ÈÖ¡¦ÃæÂ¼¤â£³²ó¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃæÂ¼¤¬¡Ö²¸»Õ¡×¤ÈÊé¤¦¸ÎÀîÂ¼Î´»Ë¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤À¤Ã¤¿¡£ÀîÂ¼¤µ¤ó¤Ï»°·³¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°Ã´Åö¤À¤Ã¤¿£²£°£²£°Ç¯¤ËµÞÀÂ¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ä¹¤¯¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥í¥Ï¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖÀîÂ¼¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Æ¡¢¾¡¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃæÂ¼¡Ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë²÷¾¡¤ò¼ý¤á¡¢Í¥¾¡¤Ë¤Þ¤¿°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡£²°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤â¤³¤ÎÆü¾¡¤Á¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï£²¡¦£µ¤Î¤Þ¤Þ¡£·ã¤·¤¤Í¥¾¡Áè¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤¬¡¢Âçºå¤ÎÃÏ¤ÇÂë¤¬¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£