俳優の藤原大祐さん（21）が15日、映画『俺ではない炎上』（9月26日公開予定）炎上体験イベントに主演の阿部寛さん（61）、浜野謙太さん（44）、筒井竜平プロデューサーと共に登場。学生からの質問で驚きの趣味を答え、阿部さんと意気投合しました。

映画は、阿部さん演じる主人公・山縣泰介が、ある日突然、SNS上で炎上、身に覚えのない殺人事件の犯人に仕立て上げられ、逃亡をはかる物語。泰介を追いかける大学生・サクラを芦田愛菜さん（21）が演じ、同じ大学に通う大学生・住吉初羽馬を藤原さん、泰介が勤務する大帝ハウスで部下として働く塩見亮を浜野さんが演じます。

■藤原大祐、趣味の“人間観察”が演技に生きていると実感

学生からの質問で、“学生時代にしていたことで演技に生きていること”を聞かれた藤原さんは、「ずっと僕が趣味でやってたことが生きてるなっていうのは、一個明確にあって。“人間観察”。僕、趣味が人間観察なんですよ」と、回答。

さらに、「お散歩が好きで、休みの日はずっとお散歩しているんですけど。お散歩も人のこと見てるからしていられる」と話し、「それこそ、遊園地とか行っても入り口に一番近いカフェで、アトラクションに乗らずにカフェで座って一日過ごすんですよ」と、驚きの趣味を明かしました。

理由として、藤原さんは「入りたての“うわぁ〜”ってなってる人たちの顔を見るのが幸せなんですよ。自分がなるんじゃなくて、それを見るのが幸せで」と明かすと、すかさず阿部さんも「わかる」とコメント。「おじさんが向こうで笑ってたりすると“なに幸せにしているんだろう”とか。今ちょうど海外で撮影をやっていた時なんですけど、普段日本だと逆に見ると見られちゃうじゃないですか。だから、いつもは下を向いているんですけど、誰も気づかないからずっと人見て、“あのおじさん何笑ってるんだろう”とか、やっちゃいますよね」と、“あるある”を語りました。

■阿部寛「俺とおんなじ」 藤原大祐の驚きの分析に意気投合

また、「やっぱり仕事とか皆さんされているから、東京だと険しい顔をしている方が多いんですけど、遊園地だけは、全員子どもみたいな顔になるんですよ。それこそ、子どももそうだし、お年寄りの方とかでも全員本当にニコニコなんですよ。それ見て幸せな気持ちになるし」と藤原さん。

そして、「あと、街中ではその人が“今何のために走っているのか”とか、“何のスポーツされているのか”とか、分析するのがめっちゃ好きで。“あの人、右の前腕だけ太いからラケットやってたな”とか、“テニスかな”みたいな。“けど、脚の筋肉ついてないから、横に動いていないから卓球とかの可能性もあるな”とか」と、ユニークな分析を明かすと、またもや「俺とおんなじ」と阿部さん。「若い頃、本当にそうでした」と語り、会場を笑いにつつみました。