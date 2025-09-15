¾¾»³Àé½Õ¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤ËÈéÆù¡ÖÂ¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Ê¡£ÏÂ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬14Æü¡¢NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON¡¡THE¡¡RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò½ä¤ë¥´¥¿¥´¥¿¤ËÈéÆù¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¹ñ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï³Î¤«¤ËÌ±¼ç¼çµÁ¡£²ñÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¿ô°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÂ¿¿ô·è¤È¤¤¤¦·Á¡×¡Ö¡¡²¤ÊÆ¤ÏÂ¿¿ô·è¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ý¤Ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¼¤Ò¤È¤âÆüËÜÅªÌ±¼ç¼çµÁ¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤ÏÀÀï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤¬°ìÈÖµ¤¤Ë¤¹¤ëÊª²Á¹â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢ÄÂ¶â¤Î¾å¾º¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î°ÂÄê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È´ê¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢À»ÆÁÂÀ»Ò¤¬Äê¤á¤¿½½¼·¾ò¤Î·ûË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÆüËÜÅªÌ±¼ç¼çµÁ¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢À»ÆÁÂÀ»Ò¤¬ºî¤Ã¤¿½½¼·¾ò·ûË¡¤Î1¾ò¤Ë¤¢¤ë¡¢¡ÈÏÂ¤ò°Ê¤Æµ®¤·¤È°Ù¤¹¡É¡¢¤³¤ì¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡ÖÏÂ¤ò°Ê¤Æµ®¤·¤È°Ù¤¹Ì±¼ç¼çµÁ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡7·î¤Î»²±¡Áª»´ÇÔ¸å¤âÂ³Åê¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï7Æü¡¢¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£ÍâÆü¤Ë»ö¼Â¾å¤ÎÂà¿Ø´«¹ð¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤··èµÄ¤ÎÅêÉ¼¤ò¹µ¤¨¤ë¤Î¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¾¾»³¤Ï¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤Ë¤ÏÂçÊÑ¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤âÏÂ¤ò°Ê¤Æ¼«Í³Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÏÂ¤ò°Ê¤Æ¡É¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÂ¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Ê¡£¤É¤³¤Ë¤âÏÂ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡×¤ÈÈéÆù¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤Ï²¤ÊÆ¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£