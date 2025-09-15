新天地求めたGKエデルソン&GKオナナがデビュー戦で激突!! 8本セーブのオナナがMOMも…
今夏、マンチェスター・Cからフェネルバフチェに完全移籍したGKエデルソン・モラエスとマンチェスター・Uからトラブゾンスポルにレンタル移籍で加入したGKアンドレ・オナナがデビュー戦で激突した。
14日に行われたリーグ戦でフェネルバフチェとトラブゾンスポルが対戦。試合は前半20分にトラブゾンスポルに退場者が出ると、数的優位に立ったフェネルバフチェが押し込む時間帯が続き、前半45+1分に先制点が生まれる。
元マンチェスター・UのMFフレッジがPA内右から放ったシュートはオナナに反応されるが、弾き出し切れなかったボールをつなぎ、最後はFWユセフ・エン・ネシリが押し込んだ。
しかし、その後、オナナは追加点を許さず。最終的にフェネルバフチェに29本のシュートを放たれながらも8本のセーブを見せて最少失点に抑え、MOMに選出。しかし、エデルソンは最後までトラブゾンスポル攻撃陣にゴールを許さずにフェネルバフチェが1-0の完封勝利を収めた。
なお、同日にプレミアリーグではマンチェスター・ダービーが開催されており、マンチェスター・Cが3-0の完封勝利を収めている。
