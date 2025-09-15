前半38分でDFケルケズをベンチへと下げたスロット監督「今日、負ける可能性があるのは10人になった時だと思っていた」

前半38分でDFケルケズをベンチへと下げたスロット監督「今日、負ける可能性があるのは10人になった時だと思っていた」