初秋は週5でこれかも！【ワークマン】汗かいてもサラサラ♡「優秀ロンT」

少しずつ空気の変化を感じつつも、まだまだ汗ばむ秋のはじめ。そんな時季に大活躍してくれそうなのが【ワークマン】のロンTです。シンプルながらも吸水速乾やUVカットといった暑い日に嬉しい機能付き。1枚でさらっと着るのはもちろん、ジャケットやベストのインナーに合わせることもでき、毎日のコーデに重宝しそうです。今回は、大人世代におすすめの「優秀ロンT」をピックアップして紹介します。

見た目以上に機能が満載のシンプルロンT

【ワークマン】「レディースリブクルーネック長袖Tシャツ」\980（税込）

クルーネックに10分袖、お腹までしっかり覆う丈と、ベーシックなポイントをしっかり押さえた長袖Tシャツ。シンプルなデザインに\980（税込）というプチプライスですが、抗菌防臭・吸水速乾・UVカットと、汗ばむ時季にあると嬉しい機能が満載。さらに、型崩れしにくい生地を使っているので、洗濯機で洗っても長く愛用できそうです。

1枚でもインナーでも使いやすいデザイン

シンプルなデザインなので、1枚でさらっと着るのはもちろん、カーディガンやジャケットのインナーとしても役立ちそう。しっかりと長さのある丈はボトムスへのタックインも十分でき、アクティブシーンにもぴったりハマる予感。ベーシックカラーから差し色まで全5色展開なので、色違いで持っておいてコーデに合わせて使い分けるのもおすすめ。

スポーティなデザインが新鮮なロンT

【ワークマン】「レディースアクティブロングスリーブTシャツ」\1,280（税込）

シンプルな無地のロンTでは物足りないという人は、さりげなくデザインが施されたアイテムを選んでみて。こちらは同系色の異素材を切り替えたデザインがスポーティな印象で、トレンドのスポーツMIXコーデにも使えそう。吸水速乾・UVカット機能に加えて、手の甲までカバーできるサムホール付きなので、レジャーシーンや屋外での運動にもぴったり。

きれいめコーデのハズしにも◎

スポーティな生地を使っていますが、色展開は黒・白・ピンク・ライトグリーンと、大人のきれいめコーデにもマッチしそうなラインナップ。あえてきれいめのプリーツスカートやシフォンスカートなどと合わせて、今年らしいテイストMIXを楽しむのもよさそうです。もちろん、ジョガーパンツやスパッツなど、スポーツコーデを楽しむのも間違いなさそう。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

