39ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÖÅÁÀâ¤ò»Ä¤¹¡×¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢¾¡Éé¤Î°ìÇ¯¤Ø¡ÖWÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×
Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤ÏÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì
¡¡FCÅìµþ¤Ï9·î15Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È¤ÎÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¡£
¡¡12Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢39ºÐ¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤¬¿·¤¿¤ÊÊúÉé¤È¤·¤Æ¡ÖÅÁÀâ¤ò»Ä¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï0-0¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ß¡¢¸åÈ¾15Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£GK¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤òFW¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬¤½¤é¤·¤¿¤È¤³¤í¤ËFWÄ¹ÁÒ´´¼ù¤¬È¿±þ¡£Ä¹ÁÒ¤Ïº¸Â¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢FCÅìµþ¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤ÏÄ¹Í§¡¢DF¼¼²°À®¤ÎÌÀ¼£Âç³Ø¥³¥ó¥Ó¤¬¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¾å²¼Æ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢DF¿¹½Å¿¿¿Í¡¢DF¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ç¥ë¥Ä¤¬Ãæ±û¤Ç¸°¤ò¤«¤±¤¿¡£Ä¹Í§¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¡Ö¼¼²°¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡£ÌÀ¼£¤Îº²¤Ç¤¹¤Í¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤Ç¸Ç¤¯¸«¤»¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼éÈ÷¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢ËÍ¤âÂ¿Ê¬Ì²¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤Éº£Æü¤Ï¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£Í¸À¼Â¹Ô¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»î¹çÁ°¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¼«¿È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ê¤¾¤ê¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÄ¹Í§¤Ë¤È¤Ã¤Æ39ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤ÎºÇ¸å¤Ë¡ÖÅÁÀâ¤ò»Ä¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ë²Ý¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Ä¤ê¤Î¥ê¡¼¥°½ªÈ×Àï¤È¡¢ÍèÇ¯¤Ë¹µ¤¨¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤¬¸«¤»¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÁÀâ¤ò»Ä¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ë²Ý¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡ÊWÇÕ¤Ë¡Ë5Âç²ñ¡ÊÏ¢Â³¤Ç¡Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡¢½Ð¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢´°Á´¤ÊÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢WÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾å¸¶Âó¿¿ / Takuma Uehara¡Ë