お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀（36）が15日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。ファーストキスの思い出を語った。

この日は「埼玉女子会VSなにわ女子会」がテーマ。大阪出身の稲田は思い出の場所として「コムボックス光明池」を紹介。

「高2の時に初めて彼氏が出来て、つきあって2週間後にコムボックス光明池のところに行って、5〜6時間キスした」と明かした。

共演者からは「え〜〜！長っ！」と驚きの声。閉店したあと「暗いんですと」と言い、「お互い初めてのキスで、キスが美味しすぎてビックリしたんです」とし「味とか触感にお互いがびっくりしてわからなくて、これはいつまでたっても美味しいのかって18時から23時です。気付いたら11時で」と語った。

お笑いトリオ「ネプチューン」の原田泰造が、井の頭公園の隅っこの方でキスしてたよね」とMCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也のキスした場所を暴露すると「20歳くらいの時。同級生」と言い、場所について「井の頭公園から三鷹台…どうでもええわ！」と、話題を終わらせていた。