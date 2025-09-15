フリーアナウンサーの川田裕美（42）が15日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。父親に退社の報告をした思い出の場所を明かした。

この日は「埼玉女子会VSなにわ女子会」がテーマ。大阪出身の川田は「安さで言うと、新世界は本当に凄くて、通天閣があるところで、観光地なんですけど激安なところがお寿司にもあって」と、「大興寿司」を紹介。

「ここは父親とよく通ったんですけど、3貫で150円なんです。私はここで、父親に大切な話とかもしてきた大切な場所」とし「父親に初めて、ゴメンあのちょっと…今月で読売テレビを辞めようと思うんだけど」と退社報告をしたと明かし「それくらい思い入れの強い場所」と語った。

川田アナは和歌山大経済学部卒業後、2006年に読売テレビに入社。日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）の司会を務めるなど看板アナとして活躍し、15年3月末に退社。19年10月に作曲家の男性と結婚し、20年8月に長男が誕生。22年6月に長女を出産した。現在はフリーとして活動している。