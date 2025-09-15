お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（54）が15日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。番組に登場したスポットを訪れていることが明かされた。

この日は「埼玉女子会VSなにわ女子会」で、タレントの若槻千夏が埼玉のスポットとして「イオンレイクタウン」を紹介すると、有田は「前に若槻が何回も紹介しているから、俺、何回も行ってる家族で」と語り、あまりに広くて「1回で行ききれないもんね」と語った。

お笑いトリオ「ネプチューン」の原田泰造が「ちゃんと、しゃべくりでやってるやつ、行くんだ」と笑い、「“ケンミンSHOWだろ、きょう”みたいな感じで言うの。で、川越とかあるじゃん。そうしたら、“よし！川越行こうぜ！”」と紹介すると、共演者から「大好きなんだ」という声が上がった。

有田が「魅力を伝えるのうまいんだよ、みんな」と言うと、堀内健も川越を仕事で訪れた後、収録後に市内観光し「川越のスタバでスマホの写真撮りまくったもんな」と、伝統的な蔵造りの街並みに溶け込んだ外装や内装で話題の「スターバックスコーヒー」川越鐘つき通り店で写真を取っていたことも明かされた。