水泳で初の天皇杯を獲得したチーム神奈川のメンバーら（県水泳連盟提供）

滋賀県で行われている第７９回国民スポーツ大会（国スポ）は１５日、会期前競技の水泳は全日程を終了し、神奈川が競技別の男女総合得点（天皇杯）＝３３１・５点＝で頂点に立ち、初の快挙を遂げた。県水泳連盟の吉川智己理事長は「先代の方々も目指してきた悲願。本当にうれしい」と喜びを語った。

水泳競技は６日から始まり、飛び込みと水球、競泳で県勢が入賞し、得点を重ねた。競泳は優勝者が続出し、成年女子ではパリ五輪代表の平井瑞希（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１００メートルバタフライ決勝を大会新で制し、１００メートル自由形と合わせて２冠を達成した。

成年男子でも４００メートル自由形の田渕海斗（明大大学院）と２００メートル個人メドレーの牧野航介（東洋大）が、それぞれ決勝で大会新をマークして優勝。少年の部も男女で好成績を残した。

水泳チームは８月から合宿を行い、天皇杯の獲得を目指して練習に励んできた。吉川理事長は「みんなで目標に向かい、応援も含めて力を合わせた結果」と話し、関係者への感謝も口にした。今後に向け、「１回で終わらないように、新しい気持ちで頑張りたい」と連覇を見据えた。