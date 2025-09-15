プロ野球のファームは15日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計6試合が行われた。

西武は巨人戦（カーミニークフィールド）に3―2で逆転勝ち。先発の育成選手・冨士が4回5安打2失点で、3番手の育成選手・宮沢が1回無安打3奪三振無失点で7勝目（2敗3セーブ）を挙げた。平沢が初回に9号ソロ。渡部健、松原が2安打をマーク。巨人先発の育成選手・代木は5回5安打2失点（自責1）。育成選手のティマが2安打1打点。

日本ハムはDeNA戦（鎌ケ谷）に9―1。先発の育成選手・山本晃が5回1/3を6安打7奪三振1失点で2勝目（3敗）。梅林が8回に3号2ラン。吉田が2安打2打点、有薗が2安打1打点。DeNA先発・武田は4回1/3を6安打6失点（自責5）で1敗目。田内が3安打、森敬と伊藤、関根が2安打を放った。

ヤクルトはナイターのオイシックス戦（ハードオフ新潟）に4―3。先発の育成選手・佐藤が2回2安打2奪三振1失点で、3番手・原が2回無安打2奪三振無失点で1勝目（6敗1セーブ）を挙げた。橋本が3回の2号ソロなど2安打、松本直も2安打1打点。オイシックス先発・今井は3回3安打3失点（自責2）で3敗目（1勝）。藤原が2安打。

阪神は中日戦（ナゴヤ）に8―4で逆転勝ち。先発のドラフト2位・今朝丸（報徳学園）が4回7安打4奪三振4失点で、2番手の育成選手・伊藤稜が1回無安打1奪三振無失点で7勝目（7敗）を挙げた。小幡が3安打1打点。中日先発・マラーは5回1/3を5安打5失点（自責0）で1敗目（1勝）。ドラフト3位・森駿（桐光学園）が初回に先制の8号3ラン、佐藤が3回に1号ソロ。土田が2安打を放った。

ソフトバンクはくふうハヤテ戦（タマホームスタジアム筑後）に6―0で完封勝利。先発・大野が3回1安打3奪三振無失点で、2番手・村田が2回1安打無失点で6勝目（1敗）。イヒネが4回に5号3ラン、井上が3安打1打点をマークした。くふうハヤテ先発・大竹は4回4安打4奪三振5失点で7敗目（1勝）。増田が2安打をマーク。

オリックスは広島戦（大阪シティ信用金庫スタジアム）に6―2。先発・東松は2回無安打無失点で、2番手の育成選手・宮国が5回6安打5奪三振1失点で5勝目（3敗）。育成選手の河野が2安打2打点、茶野が2安打1打点。広島先発の育成選手・竹下は4回5安打4失点で1敗目（2勝1セーブ）を喫した。内田が3安打1打点、山足が2安打。